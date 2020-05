Usa: dipartimento Lavoro, tasso disoccupazione reale ad aprile vicino al 20 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati riflettono l'immagine di un collasso economico ben più pesante dell'ultima crisi finanziaria. Nell'ottobre del 2009, infatti, il tasso di disoccupazione si era fermato al 10 per cento. Per risalire all'unico precedente peggiore occorre tornare al 1933, quando l'indice toccò i 25 punti percentuali. Per rendere l'idea dei danni provocati dalla pandemia sul mercato del lavoro, inoltre, basta ricordare che lo scorso febbraio il tasso di disoccupazione era al 3,5 per cento. Molte delle persone che hanno perso il lavoro durante l'emergenza, tuttavia, sostengono di essere stati licenziati solo in via temporanea e si aspettano di riavere i loro precedenti impieghi. Questa mattina il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rilasciato un'intervista all'emittente "Fox News" nella quale ha inoltre previsto un veloce recupero dell'economia dopo la serrata generale imposta per contenere i contagi. "Tutti i posti di lavoro torneranno molto presto. Il prossimo anno sarà fenomenale", ha dichiarato il capo della Casa Bianca. (segue) (Nys)