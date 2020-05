Usa: dipartimento Lavoro, tasso disoccupazione reale ad aprile vicino al 20 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati di ieri del dipartimento del Lavoro, almeno 3,2 milioni di statunitensi si sono iscritti alle liste per l’indennità di disoccupazione negli ultimi sette giorni, portando a 33 milioni il numero di cittadini rimasti senza lavoro a causa della crisi provocata dalla pandemia. L’emergenza ha costretto alla chiusura gran parte delle attività “non essenziali” in tutto il paese, colpendo in particolare i settori della vendita al dettaglio, della ristorazione e del turismo. Il numero delle persone rimaste senza lavoro è in calo rispetto alla scorsa settimana e, soprattutto, rispetto al record dei 6,9 milioni di nuovi disoccupati registrati nell’ultima settimana di marzo. Come rileva il “New York Times”, i dati restano impressionanti: in molti Stati, oltre un quarto della forza lavoro risulta ad oggi disoccupata. (Nys)