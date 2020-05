© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, annuncia su Twitter: "Siamo al lavoro per attivare dal primo giugno anche Sure per finanziare la cassa integrazione e il Fondo paneuropeo di garanzia della Bei per le imprese, e per avere operativo già in estate - conclude l'esponente dell'esecutivo - il Recovery fund che dovrà avere dimensioni adeguate alla crisi". (Rin)