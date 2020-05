Coronavirus: Gallera, se tutti facessero test sierologico dovremmo fare un milione di tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lombardia starebbe ragionando sulla possibilità di consentire ai cittadini di fare test sierologici a pagamento, ma ci vorrebbe un anno per fare un milione di tamponi necessari alle verifiche. Lo ha detto l'assessore al welfare, Giulio Gallera, intervistato da Nicoletta Prandi a “Pane al pane” su Radio Lombardia avvisando i lombardi sulle tempistiche estremamente lunghe. “Se qualcuno alla fine risulterà positivo - spiega Gallera - dovrà essere messo in isolamento in quarantena, fino a quando non verrà fatto un tampone, ma se tutti i lombardi, presi dall'ansia di capire, fanno il test sierologico, sono 10 milioni: visto che si dice che il 10 per cento dei lombardi ha fatto il covid, significa che 1 milione di questi deve fare il tampone per avere una verifica". "Un milione di tamponi, accanto alle persone che continuano ad ammalarsi e le persone che vanno in ospedale e andare in ospedale, li faremo probabilmente in un anno”, ha concluso l'assessore. (Rem)