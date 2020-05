Fase 2: Comune Pomezia, oggi tavolo Point per ripartenza imprese e territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina la riunione periodica del tavolo programmatico Point (Pomezia open innovation team), progetto messo a punto dall'Amministrazione di Pomezia con l'obiettivo di mettere in relazione istituzioni, aziende locali e comunità perché possano nutrirsi reciprocamente e sviluppare sinergie che mettano a sistema le tante ricchezze e potenzialità del territorio. L'incontro, che si è tenuto con la modalità della videoconferenza, fa parte del calendario di appuntamenti con le realtà del territorio messo a punto visto l'avvio della fase due di contenimento del Covid-19. Il tavolo ha visto la partecipazione del viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni. "Le aziende presenti - si legge in una nota del Comune di Pomezia -, hanno dialogato con le Istituzioni e il viceministro in un clima molto concreto, propositivo e costruttivo, riportando le difficoltà del momento e suggerendo spunti per la ripresa. Puntuali le indicazioni del viceministro che ha risposto a tutte le istanze e dato un quadro degli interventi in atto e di quelli che verranno inclusi nel nuovo Dpcm di prossima uscita. Si è poi passati all'esame delle istanze regionali e chiuso con un punto sul costante lavoro di squadra realizzato con il Comune di Pomezia. La ripartenza dell'Italia - continua la nota - passa dalla ripresa delle imprese e di territori cruciali come quello di Pomezia. In tale ottica, l'Amministrazione ha comunicato la messa a disposizione di una piattaforma che raccoglierà produttori di beni e servizi locali, attraverso l'utilizzo di un marchio dedicato, 'Made in Pomezia' ". (segue) (Com)