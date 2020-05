Fase 2: Comune Pomezia, oggi tavolo Point per ripartenza imprese e territorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo un territorio con tutte le carte in regola per essere il volano del paese ed è per questo - continua la consigliera del M5s Lazio Valentina Corrado - che, ora più che mai, oltre alle misure che il governo sta continuando a strutturare per affrontare questa crisi, è necessaria la realizzazione di interventi di più ampio respiro. Puntiamo ad un effetto moltiplicatore di rilancio e sviluppo dell`economia laziale, come l`interporto di Pomezia Santa Palomba, che trasformerà la modalità di trasporto delle merci e di collegamento dei porti europei, perché parte di un progetto di corridoio ferroviario merci scandinavo-mediterraneo. L'Italia riparte se ripartono le Imprese". "Oggi abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con un diretto rappresentante del Governo – dichiara il sindaco Adriano Zuccalà – ed in particolare del ministero dello Sviluppo economico, che è il maggiore interlocutore del tessuto imprenditoriale. È stata una riunione proficua, abbiamo ascoltato le varie istanze, confrontandoci con le diverse realtà presenti, ognuna con le proprie peculiarità. Il tavolo Point rappresenta un punto di riferimento importante per il territorio e anche in questa fase così delicata ci ha confermato il proprio supporto con azioni solidali importanti, ma anche reinventando la propria produzione con una tipologia diversa, dalle mascherine ai pannelli in plexiglas, garantendo così occupazione a tanti nostri concittadini impiegati a vario titolo nelle diverse realtà", conclude il sindaco. (Com)