Coronavirus: Bono (Fincantieri), serve rivoluzione culturale che mobiliti le coscienze delle persone

- La ricchezza per essere distribuita deve essere anzitutto prodotta: qualsiasi modello di sviluppo deve quindi partire da quello con cui si produce la ricchezza. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, durante la web conference “L’alba di una nuova normalità, la definizione di un nuovo paradigma di sviluppo. Dal modello scientifico alla realizzazione progettuale" organizzata oggi dal Centro studi americani in collaborazione con Ferpi. “Per fare ciò è necessario un lavoro che sia accessibile a tutti e fatto in piena sicurezza”, ha detto, sottolineando la necessità di riflettere sul fatto che le tecnologie fondamentali sviluppate negli ultimi anni non siano in grado di risolvere i danni creati dall’emergenza globale legata alla pandemia. “Serve una rivoluzione culturale che dia a tutti responsabilità e l’occasione di esprimere le proprie possibilità: si tratta di un tema fondamentale soprattutto in Italia, dove abbiamo dimostrato di diventare responsabili di fronte ad un evento esterno, ma di cambiare completamente atteggiamento non appena tale evento si attenua”, ha detto Bono, sottolineando che “questa rivoluzione dovrà riuscire a mobilitare le coscienze delle persone” in modo che inizino ad assumere la responsabilità “necessaria in un paese che vuole progredire e lavorare non solo per il presente, ma anche per il futuro”. (Ems)