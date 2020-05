Olimpiadi 2026: Maran, entro settembre sviluppatore scalo Porta Romana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subirà qualche mese di ritardo a causa della pandemia la scelta dello sviluppatore dello scalo di Porta Romana a Milano, che ospiterà il villaggio olimpico di Milano durante i Giochi invernali del 2026. L'operatore verrà comunque scelto entro il mese di settembre, ha assicurato in una diretta Facebook l'assessore comunale a Urbanistica e Verde, Pierfrancesco Maran. "Mentre ragioniamo del quotidiano, dobbiamo anche ragionare sul fatto che la città deve avere una prospettiva per il futuro. Devono tornare gli investimenti. Bisogna mantenere non solamente in vita un campo fondamentale per il nostro territorio come è quello edilizio, ma fare in modo che continui a lavorare nell'ottica di portare valore, ricchezza e sostenibilità", ha osservato Maran, facendo sapere che "si sta aprendo in questi giorni la seconda fase della procedura per la scelta dello sviluppatore dello scalo di Porta Romana". "Questo è molto importante, perché lo sviluppatore è il soggetto che dovrà costruire il villaggio olimpico che ospiterà gli atleti nel 2026. Non abbiamo alcun motivo per mettere in discussione lo svolgimento delle Olimpiadi 2026 e dobbiamo ragionare per essere pronti per quella data. C'è stato un rallentamento dovuto al Covid, perché a maggio avremmo già dovuto scegliere l'operatore, ma verrà fatto entro settembre", ha detto Maran, assicurando che il ritardo "di tre quattro mesi non è critico nella tabella di marcia" e augurandosi che "le Olimpiadi siano un motore e una speranza per il futuro". Per quanto riguarda gli altri scali ferroviari di Milano, l'assessore ha fatto sapere che "stiamo lavorando perché venga completato rapidamente anche il piano attuativo del primo lotto dello Scalo Farini, quello che va verso via Valtellina. Al tempo siamo in gara per l'assegnazione dello scalo di Lambrate: la prima fase doveva chiudersi a maggio, si chiude il 5 giugno e ci sarà un vincitore a inizio 2021". (Rem)