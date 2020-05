Accordo all'Eurogruppo, si potrà ricorrere al Mes per spese sanitarie e con monitoraggio semplificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Eurogruppo ha concordato che l'unico requisito per accedere alla linea di credito del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) predisposta per rispondere alla crisi del Coronavirus sarà quello di utilizzare queste risorse per il finanziamento diretto e indiretto dell'assistenza sanitaria. Lo si legge nella dichiarazione conclusiva dell'Eurogruppo. "Oggi abbiamo concordato le caratteristiche e le condizioni standardizzate del sostegno alla crisi pandemica, disponibili per tutti gli Stati membri dell'area dell'euro per importi del 2 per cento del Pil dei rispettivi membri alla fine del 2019, come parametro di riferimento", si legge. "L'Eurogruppo ricorda che l'unico requisito per accedere alla linea di credito sarà che gli Stati membri dell'area dell'euro che richiedono assistenza si impegnino a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno dell'assistenza sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi del Covid 19", continua la dichiarazione.I ministri dell'Economia della zona euro concordano sul fatto "che il monitoraggio e la sorveglianza dovrebbero essere commisurati alla natura dello shock simmetrico causato da Covid 19 e proporzionati alle caratteristiche e all'utilizzo del sostegno per la crisi pandemica, in linea con il quadro dell'Ue e le pertinenti linee guida Mes". Per questo accolgono l'intenzione della Commissione di applicare un quadro di monitoraggio semplificato, limitato agli impegni dettagliati nel piano di risposta pandemica. "Le richieste di sostegno alla crisi pandemica possono essere presentate fino al 31 dicembre 2022" , su proposta del direttore generale del Mes, "il consiglio dei governatori del Mes può decidere di comune accordo di adeguare tale termine". Inoltre, il periodo di disponibilità concessa nell'ambito del sostegno alla crisi pandemica sarà di 12 mesi, che potrebbe essere prorogato due volte per 6 mesi, conformemente al quadro standard del Mes per gli strumenti precauzionali. (Res)