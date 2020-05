Venezuela: operazione "Gedeon", procura chiederà estradizione ex agente Usa Goudreau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale venezuelano, Tarek William Saab ha annunciato che verrà richiesto un ordine di arresto e di estradizione per l’ex agente delle forze speciali Usa Jordan Goudreau e i venezuelani Juan José Rendon e Sergio Vergara, per il loro coinvolgimento nell’operazione “Gedeon”, denunciata dalle autorità di Caracas. “Sollecitiamo mandati di arresto contro Juan José Rendon e Sergio Vergara, nonché Jordan Goudreau, per il loro coinvolgimento nella progettazione, finanziamento ed esecuzione di questa azione di guerra contro il territorio, le autorità e il popolo venezuelano”, ha dichiarato Saab, secondo quanto si legge sull’account Twitter ufficiale della procura venezuelana. “Dato che sono al di fuori del paese, chiederemo la loro inclusione nell’allerta rossa dell’Interpol, nonché la loro estradizione nel territorio venezuelano”. (segue) (Brb)