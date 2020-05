Decreto maggio: Meloni (Fd'I), governo cambia ancora nome a dl che non esiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una nota, ha attaccato il governo per il "caos" alimentato sui decreti per far fronte all'emergenza economica dovuta al coronavirus. "Prima doveva essere il 'decreto aprile' - scrive - ma poi aprile è finito e allora hanno pensato di chiamarlo 'decreto maggio'. Oggi è 8 maggio e spunta la novità: il 'decreto maggio' diventa 'decreto rilancio'". Per Meloni "il governo continua a cambiare nome ad un decreto che ancora non esiste e abbiamo solo bozze, anticipazioni e brogliacci, che aggiungono caos al caos e alimentano ansia e panico tra famiglie e imprese. La pazienza è finita".(Rin)