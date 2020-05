Fase 2: assessore Tajani, amministrazione di Milano vicina a ristoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'assessore alle Attività produttive e Commercio del Comune di Milano, Cristina Tajani, la delibera approvata oggi dalla giunta che amplia le concessioni di occupazione di suolo pubblico per gli arredi esterni di bar e ristoranti, toglie la Cosap e semplifica le procedure, garantendo un'autorizzazione entro 15 giorni, dimostra "come l'amministrazione sia vicina alle problematiche e alle difficoltà che sta vivendo uno dei settori strategici per l'economia della città e del Paese". "I tempi ridotti delle autorizzazioni - sottolinea Tajani in una nota - vogliono essere un incentivo e un sostegno alla ripresa immediata delle attività ormai ferme da due mesi per un avvio nella piena sicurezza per operatori e i clienti". Una volta installate le strutture temporanee - precisa Palazzo Marino - saranno attivati monitoraggi e controlli da parte degli uffici competenti e saranno convocate specifiche conferenze di servizi che vedano la partecipazione dei Municipi. Restano ferme e inderogabili tutte le disposizioni vigenti in ambito di sicurezza e l'incolumità pubblica, sia afferenti la sicurezza stradale sia l'ordine pubblico. (Rem)