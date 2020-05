Fase 2: Fiorini (FI), Irap è "imposta rapina" da abolire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata emiliana di Forza Italia, Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive della Camera, osserva che "fa bene il presidente Berlusconi a definire da sempre l'Irap come una 'imposta rapina', perché le imprese sono costrette a pagarla anche se sono in perdita. Bisogna abolirla - continua la parlamentare in una nota - o per lo meno tagliarla come ha chiesto il presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi e come è tornata a chiedere oggi anche Confindustria Emilia".(Com)