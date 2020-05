Ue: Conte, servono risposte comuni altrimenti il progetto europeo sarà a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servono "rapidamente" risposte comuni europee basate sulla solidarietà, altrimenti il progetto europeo sarà a rischio. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento alla video conferenza The State of Union, organizzata dall’Istituto universitario europeo di Firenze. “Il nostro continente ce la farà solo se sarà unito e darà una risposta coordinata, basata sulla solidarietà”, ha dichiarato Conte. Secondo il premier, quello attuale è uno shock finanziario “simmetrico”, differente da quello del 2008, per cui servono rapidamente risposte comuni europee basate sulla "solidarietà" e il "coraggio" altrimenti “il progetto europeo sarà a rischio”. A modo di vedere di Conte, la Commissione europea ha fatto uno sforzo significativo, ma “spetta ora ai paesi membri fare la loro parte” sulla base di quanto concordato nell’ultimo Consiglio europeo. (segue) (Pav)