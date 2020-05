Ue: Conte, servono risposte comuni altrimenti il progetto europeo sarà a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Conte ha sottolineato che il Recovery Fund dell'Ue, per superare la crisi innescata dal coronavirus, è necessario e non può rimanere solo una promessa. Secondo il premier, la solidarietà deve essere coniugata con la "comunità d'interessi" approvando il Recovery Fund "prima che sia troppo tardi". "L'Europa deve agire senza ulteriori ritardi per avviare la ripresa economica", ha dichiarato Conte secondo cui il Mes non è sufficiente ed è quindi necessario rendere concreto il Recovery Fund, con titoli che devono avere una "maturità di lungo termine". "E' fondamentale che i paesi membri siano coerenti nella loro responsabilità politica sia sul Recovery Fund che sul Piano finanziario multi annuale", ha dichiarato Conte secondo cui "o vinceremo tutti insieme, o perderemo tutti".