Scuola: Profumo (Acri), importante investire nell’educazione delle nuove generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È molto importante che lo Stato investa nell’educazione delle nuove generazioni. Lo ha dichiarato il presidente dell’Associazione di fondazioni e casse di risparmio (Acri), Francesco Profumo, durante la web conference “L’alba di una nuova normalità, la definizione di un nuovo paradigma di sviluppo. Dal modello scientifico alla realizzazione progettuale" organizzata oggi dal Centro studi americani in collaborazione con Ferpi. Sottolineando come i sistemi scolastici e di educazione in Italia siano ancora “strettamente connessi alla seconda rivoluzione industriale entro la quale sono stati sviluppati”, Profumo ha ribadito quanto sia importante “creare condizioni di vita di qualità nel tempo più breve possibile”, con lo Stato che dovrebbe valutare “quelle che sono le opportunità di lavoro e sviluppo finanziando al contempo la formazione”. (Ems)