I fatti del giorno - Italia (5)

- Imprese: Cdp firma accordo con Th Resorts e Ca’ Foscari per Scuola italiana di ospitalità - Cassa depositi e prestiti ha firmato un protocollo d’intesa con Th Resorts e l’università Ca’ Foscari per favorire lo sviluppo della Scuola italiana di ospitalità, iniziativa nata per promuovere programmi di formazione specializzata in un settore strategico per il paese come quello del turismo. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa, in cui viene spiegato che la Scuola italiana di ospitalità ha l’ambizione di sostenere la diffusione dell’eccellenza italiana nell'ospitalità a livello internazionale, promuovendo la formazione grazie all’attrazione di giovani talenti da tutto il mondo e allo sviluppo della digitalizzazione a supporto del turismo. L’obiettivo, prosegue la nota, è la costruzione di un’offerta formativa che valorizzi nella massima misura il capitale umano, agevolando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e formando manager capaci di indirizzare l’azione e le scelte strategiche delle imprese del settore verso modelli di gestione del turismo e dell’ospitalità sostenibili sul piano economico, sociale e ambientale.Com (Rin)