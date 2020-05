© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Taiwan: ministero Esteri Pechino, i tentativi di Taipei di partecipare ad Assemblea Oms sono "macchinazioni politiche" - Taiwan non riuscirà a prendere parte all'imminente Assemblea mondiale della sanità (Wha,) poiché i suoi sforzi non si basano sulla preoccupazione per la salute del suo popolo ma sono "macchinazioni politiche". Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa a Pechino il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying. "Il Partito democratico progressista (Dpp) al potere a Taiwan sta cercando di usare la pandemia per i propri scopi politici. I suoi tentativi di entrare nell'Oms non avvengono per la salute e il benessere del proprio popolo, ma sono macchinazioni politiche e non avranno successo", ha affermato Hua. Il Consiglio per gli affari continentali di Taiwan ha dichiarato ieri che la salute è un diritto umano fondamentale e che la Cina "utilizza la politica per violare la salute e i diritti umani". L'Oms non dovrebbe essere manipolata dalla posizione politica di un singolo paese e in questo momento di pandemia dovrebbe proteggere la salute e la sicurezza di tutte le persone nel mondo", ha aggiunto l'organismo. Sia l'Oms che Pechino affermano che a Taiwan è stato fornito l'aiuto e le informazioni di cui il paese ha avuto bisogno durante la pandemia, cosa che invece il governo di Taipei contesta fortemente. La Cina afferma di avere il diritto di rappresentare Taiwan sulla scena internazionale mentre l'isola sostiene che solo il suo governo eletto democraticamente può decidere per i 23 milioni di persone che rappresenta. Negli ultimi tempi Taiwan ha esercitato costanti pressioni per partecipare, in qualità di osservatore, alla Wha che si terrà dal 17 al 21 maggio a Ginevra e ha ottenuto il sostegno dagli Stati Uniti e da molti dei suoi alleati, incluso il Giappone. (segue) (Res)