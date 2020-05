© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vietnam: coronavirus, 150 lavoratori cinesi protestano per licenziamento da parte della taiwanese Pou Chen - Un gruppo di 150 lavoratori cinesi in Vietnam ritiene di essere stato licenziato ingiustamente dall'azienda taiawnese Pou Chen "con la scusa" della pandemia di coronavirus in corso. Lo scrive il quotidiano "South China Morning Post". Pou Chen, che produce scarpe sportive per conto di marchi internazionali come Nike e Adidas, ha informato ad aprile i lavoratori cinesi che non avrebbe più necessitato delle loro prestazioni. In quel momento, ha spiegato l'azienda, i dipendenti erano infatti impossibilitati a rientrare in Vietnam a causa della serrata generale imposta in Cina. "Riteniamo di aver contribuito enormemente al processo di delocalizzazione dell'azienda, replicando l'esperienza manageriale e il modello delle fabbriche cinesi in Vietnam", ha spiegato Dave Zhang, che dal 2003 lavorava per Pou Chen. "Ora che le imprese hanno raggiunto un certo livello di maturità e la produzione è altamente automatizzata, il nostro valore è diminuito agli occhi dei dirigenti e siamo stati licenziati in nome della pandemia di coronavirus", ha aggiunto l'impiegato. Il numero di cittadini cinesi che lavorano per l'azienda vietnamita era già diminuito negli ultimi anni da mille a 400. (Res)