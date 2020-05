Cassino: Comune, disposta riapertura del cimitero già da mercoledì scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un lungo periodo di chiusura a causa del coronavirus, il sindaco di Cassino Enzo Salera ha disposto la riapertura dei cimiteri cittadini a partire da mercoledì scorso. In una nota la presidente del consiglio comunale, Barbara Di Rollo, e il consigliere Fabio Vizzacchero spiegano che "si è trattato di una disposizione accolta con favore dalla nostra gente perché va incontro all’esigenza forte di molti, qual è appunto la visita alla tomba di un proprio caro quando se ne avverte il bisogno. Un fatto che attiene non solo alla sfera affettiva, sentimentale, ma anche al senso civico di un popolo. Non a caso alcuni fanno risalire l’inizio della civiltà dell’uomo dal giorno in cui egli ha cominciato a praticare il culto dei morti. Pertanto, la nostra prima preoccupazione di consiglieri, dopo l’insediamento in Comune, è stata quella di sollecitare interventi per ridare il necessario, dovuto, civile decoro al nostro cimitero. Dopo anni di abbandono e di incuria, versava infatti in uno stato di intollerabile degrado". Di Rollo e Vizzacchero ricordano quindi gli interventi di manutenzione e sistemazione effettuati nel cimitero che sorge nella frazione di Caira, tra cui, "un sostanzioso intervento di ripristino della guaina per fermare le infiltrazioni di acqua nei loculi e di sistemazione degli stessi che si trovavano in uno stato pietoso", la piantumazione di "nuovi cipressi lungo il viale" e la costruzione di "una rampa" per abbattere le barriere architettoniche.(Com)