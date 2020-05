Fase 2: Bellanova a Catalfo, su lavoro agricolo essenziale incrocio trasparente domanda e offerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova ha inviato, pochi minuti fa, alla collega del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo, una lettera in cui scrive: "Già dalle prossime ore dobbiamo far sapere come un cittadino può candidarsi per svolgere lavoro agricolo, con quali competenze, in quali territori. Allo stesso modo dobbiamo far sapere alle imprese agricole e alle loro organizzazioni dove poter segnalare i loro fabbisogni e dove reperire lavoratori. Un discorso - continua il capo delegazione di Italia viva nel governo - che vale per lavoratori italiani e stranieri, per cassaintegrati e percettori di sussidi. È uno sforzo da fare ora; tra pochi giorni sarà troppo tardi". (segue) (Com)