Fase 2: Bellanova a Catalfo, su lavoro agricolo essenziale incrocio trasparente domanda e offerta (2)

- Nella missiva Bellanova pone, poi, ancora al centro dell’attenzione le "questioni aperte sul fronte del lavoro agricolo", l’aggravarsi dei "problemi relativi al reperimento di manodopera stagionale, confermati da tutti gli interventi delle organizzazioni agricole e dal rialzo dei prezzi di alcuni prodotti", il rischio di carenze nell’approvvigionamento di cibo se non sarà garantita la stagione dei raccolti e dei correlati aumenti di prezzo per i consumatori, già rilevati nei giorni scorsi dall’Istat. Per l'esponente di Iv sono due le priorità: "Assicurare alle imprese e ai lavoratori l’accesso ai dispositivi di sicurezza sanitari per lo svolgimento dell’attività nei campi" e, contestualmente, "far emergere la disponibilità al lavoro e le richieste delle imprese agricole. Per questo è necessario, come più volte ho sollecitato, attivare e promuovere la piattaforma Anpal di intermediazione legale e consentire anche alle organizzazioni agricole di svolgere un ruolo attivo nell’incrocio dei dati". (segue) (Com)