Fase 2: Bellanova a Catalfo, su lavoro agricolo essenziale incrocio trasparente domanda e offerta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su questo versante, la titolare per le Politiche agricole, alimentari e forestali solleva il tema dell’implementazione dell’applicazione MyAnpal che lo stesso ministro Catalfo aveva assicurato ai tavoli di lavoro svolti in questi giorni con i ministri Lamorgese e Provenzano. "Torno a chiedertelo - afferma Bellanova - anche in relazione alle informazioni emerse ieri sulla testata giornalistica 'Il Sole24ore', dove il presidente dell’Anpal Parisi ha invece indicato nell’attivazione di un numero verde piuttosto che nella piattaforma l’intervento dell’Agenzia". L’obiettivo è evidente: "Garantire la legalità e il rispetto dei diritti delle imprese e dei lavoratori. L’incrocio legale di domanda e offerta - evidenzia il ministro - toglie alibi a chi persegue lo sfruttamento del lavoro, danneggiando con la concorrenza sleale migliaia di imprese oneste. A loro tutela serve un rafforzamento eccezionale delle difese e dei controlli, soprattutto in alcune aree di crisi. La piena attuazione del Piano di contrasto al caporalato è indispensabile. La regolarizzazione dal mio punto di vista andrebbe proprio a completare il pacchetto di azioni che sono urgenti". (segue) (Com)