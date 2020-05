Fase 2: Bolognini (Lega), Comune Milano aiuti i commercianti invece di pensare ai monopattini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In vista della ripresa delle attività economiche e delle regole alle quali saranno soggette per mantenere il distanziamento sociale, chiediamo al Comune di Milano di autorizzare la costruzione di nuovi dehors o l'ampiamento di quelli esistenti e di non richiedere il pagamento della Cosap per tutto il 2021, anche per le nuove occupazioni di suolo". Questa la richiesta della Lega, per voce del Commissario milanese Stefano Bolognini, che ha raccolto un appello di alcuni ristoratori del capoluogo. "I pubblici esercizi – sottolinea Bolognini – chiedono a gran voce di poter riaprire, rispettando le indicazioni per la sicurezza e applicando il buonsenso. Per questo ci sono pervenute molte istanze da parte di imprenditori che vorrebbero realizzare dei nuovi dehors o ampliare quelli esistenti per rispettare le norme di distanziamento in modo conveniente per il ristoratore". "Ci sembra un appello di pieno buonsenso – conclude il Commissario leghista a Milano –, chiediamo quindi al Comune di adottare rapidamente delle procedure chiare, snelle e veloci per autorizzare queste opere indispensabili per la ripresa del commercio. Milano non ha bisogno di nuove piste ciclabili o monopattini, ma di regole e strumenti con i quali potere lavorare in sicurezza".(Com)