Coronavirus: Villarosa (M5s), Commissione europea eviti concorrenza sleale tra Stati membri

- Il sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa (M5s), interviene in una nota a proposito delle dichiarazioni del vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis di riapplicare il patto di stabilità dopo l’epidemia Convid-19. Villarosa commenta sostenendo che la Commissione europea deve "evitare di favorire la concorrenza sleale tra gli Stati membri". "La Germania - prosegue - sta finanziando con contributi a fondo perduto per 50 miliardi di euro a fronte di 10 miliardi stimati per il momento dalla Repubblica italiana. Queste condizioni potrebbero fortificare il sistema produttivo tedesco - sostiene il sottosegretario - ed amplificare le conseguenze pregiudizievoli in termini di concorrenza per l’Italia e gli altri Stati membri. Non mi sembra - afferma ancora - siano state risolte le competizioni fiscali tra gli Stati membri e le imprese Italiane hanno ancora sede in Olanda e in altri paradisi fiscali membri Ue. Il Commissario Von der Leyen - dichiara Villarosa - dovrà valutare di riattivare il patto di stabilità solo dopo sia posta una fine alla competizione fiscale tra gli Stati membri e solo dopo che la Germania rispetti le decisioni Bce, senza minare la struttura normativa ed istituzionale Ue". (Com)