Roma: municipio VIII, sì a personale educativo in sostegno a bimbi disabili in periodo estivo

- Sul diritto all'inclusione dei bambini e delle bambine con disabilità non si transige. Lo scrivono, in una nota, il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, e gli assessori alle Politiche educative e Politiche sociali del Municipio Roma VIII, Francesca Vetrugno e Alessandra Aluigi. "Abbiamo ottenuto di poter inserire in 'spazi educativi integrati' durante il periodo estivo - spiegano - la presenza di personale educativo in sostegno ai bambini disabili nelle sedi indicate dall'amministrazione. La nostra proposta è stata inserita nel verbale di intesa. La presenza degli oepa accanto all'alunno con disabilità in contesti educativi finalizzati al recupero della socializzazione e delle competenze di base, dopo un lungo periodo di isolamento la consideriamo un modello su cui lavorare. Pensare soluzioni flessibili e concrete in una scuola di territorio diffusa significa provare a rimettere la scuola al centro del Villaggio", concludono. (Com)