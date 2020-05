Serbia: capo delegazione Ue Fabrizi, la crisi Covid ci ha avvicinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia da Covid-19 "ha avvicinato" ancora di più la Serbia e l'Unione europea: lo ha dichiarato oggi il capo della delegazione europea a Belgrado, Sem Fabrizi, nel corso di una conferenza in occasione della Giornata dell'Europa, che viene celebrata il 9 maggio, e del 70mo anniversario dalla Dichiarazione di Schuman. La crisi causata dal Covid-19, ha detto Fabrizi, ha mostrato che i rapporti fra Serbia e Unione europea sono molto più stretti rispetto a due mesi fa. "Se guardiamo alla crisi Covid come l'ultimo test, questa ha mostrato gli elementi di legame, ha mostrato che dipendiamo gli uni dagli altri, (ha mostrato) il desiderio di lavorare insieme", ha osservato il capo delegazione. "L'idea di solidarietà è stata ed è ancora oggi la forza motrice della nuova Ue, dove anche i popoli fuori dall'Ue prosperano grazie ai loro vicini. Oggi, in un momento in cui lottiamo contro il Covid-19, questa parola (solidarietà) ha ancora lo stesso significato perché per noi la solidarietà aiuta a costruire un futuro migliore", ha dichiarato Fabrizi. (Seb)