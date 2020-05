© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, con un tweet ringrazia "donne e uomini volontari della Croce rossa per il loro impegno e dedizione nel supportare gli altri. Un contributo prezioso e fondamentale - scrive Raggi -, soprattutto in questo periodo d’emergenza. Roma vi è grata". Oggi in Campidoglio è stata esposta la bandiera della Cri in occasione della giornata mondiale della Croce rossa. (Rer)