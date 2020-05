Municipio Roma III: presidente, Amref dona 24 giochi per bambini in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amref ha donato 24 giochi per bambini in condizioni di fragilità socio-economica del III Municipio di Roma. In una nota il presidente del III Municipio Giovanni Caudo spiega: "Un gioco da tavolo da Nairobi a Roma per 24 bambini in difficoltà nel III Municipio in cui si può vincere solo insieme, mettendo in campo competenze individuali e collettive, valori come la riconoscenza e l'amicizia. Questo il senso di Komboleo, il meraviglioso gioco che Amref ha donato ai minori tra i 6 e 11 anni in estrema fragilità del nostro territorio: un regalo speciale dedicato a quanti in questi giorni stanno sperimentando la privazione di contatti umani e sociali basilari in uno dei momenti chiave della crescita e della formazione della propria personalità. Un gioco - aggiunge - per sostenere quanti in questa fase sono più colpiti, andando oltre il pacco di prodotti alimentari e la spesa sospesa. Viene in mente Paolo, il bambino che era 7 bambini, scritto da Gianni Rodari, di Roma ma anche di Nairobi e si chiamava Imani, che leggeva favole in lingue diverse ma rideva ovunque nella stessa lingua. Ringrazio Amref - conclude - per questo gesto che promuove un senso di responsabilità collettiva e fornisce una lezione che si rivolge, oggi più che mai, anche a noi adulti".(Com)