Ungheria: governo respinge accuse di Freedom House

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ungherese respinge le accuse dell'ong Freedom House, per la quale l'Ungheria non sarebbe più una democrazia. Freedom House ha recentemente pubblicato uno studio su 29 paesi dell'ex blocco sovietico nel quale sostiene che, a causa del recente consolidamento del potere voluto dal governo, l'Ungheria non è più una democrazia ma "un regime ibrido". L'esecutivo del premier Viktor Orban ha "abbandonato ogni finzione di rispetto delle istituzioni democratiche" e la legge approvata per fronteggiare l'epidemia di coronavirus che "consente all'esecutivo di governare per decreto a tempo indefinito ha ulteriormente mostrato il carattere non democratico del regime di Orban", si legge nel rapporto. (segue) (Vap)