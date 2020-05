Ungheria: governo respinge accuse di Freedom House (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alla ong, Zoltan Kovacs, portavoce del governo di Budapest, ha detto che Freedom House "era una volta nota come un'organizzazione bipartisan per i diritti umani. Finanziati da George Soros, ora hanno avuto un declino, diventando la testa di ponte del suo partito. Chiunque non si conformi alla loro prospettiva liberale viene degradato". Gli ha fatto eco Gergely Gulyas, a capo della cancelleria del premier ungherese, il quale ha affermato che Freedom House è passata dall'essere un ong a trasformarsi in "agente politico". L'organizzazione "non è un giudice, bensì un partecipante al dibattito politico ungherese dalla parte dell'opposizione". (Vap)