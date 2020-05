Usa: Trump nega regia di operazione "Gedeon", nostro intervento sarebbe una "invasione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito la totale estraneità della Casa Bianca alla "incursione armata" in Venezuela, presentata da Caracas come "ennesimo" tentativo di far cadere il presidente Nicolas Maduro. "Se un giorno decidessi di fare qualcosa con il Venezuela non sarebbe così. Sarebbe molto diverso, una invasoine", ha detto Trump nel corso di una lunga intervista con "Fox News". Ripetendo quanto detto nei giorni scorsi dal segretario di Stato Mike Pompeo, Trump ha detto di non sapere "nulla" delle azioni cui avrebbero partecipato anche due cittadini statunitensi. "Non è stato un buon attacco", ha proseguito l'inquilino della Casa Bianca parlando di un'azione che "ovviamente non è stata guidata da George Washington". Secondo Trump si è trattato di un intervento opera di un "gruppo ribelle" senza legami con gli Stati Uniti. (segue) (Brb)