Usa: Trump nega regia di operazione "Gedeon", nostro intervento sarebbe una "invasione" (2)

- Dopo aver denunciato con insistenza che Trump "non poteva non essere a conoscenza" dell'assalto, Maduro ha da ultimo segnalato che dal giorno dopo - lunedì - si sono interrotti tutti i canale di comunicazione ancora aperti tra Caracas e Washington. "Ci sono sempre stati canali di comunicazione, ma dopo il 3 maggio si sono interrotti", ha detto Maduro spiegando all'emittente "Telesur" che non ha smesso di cercare un colloquio diretto. "Abbiamo utilizzato tre vie distinte che abbiamo con tre diversi funzionari del governo di Donald Trump, ma sono ora in silenzio totale", ha aggiunto. Maduro ha quindi denunciato la responsabilità che nel fallito attacco avrebbe avuto James Story, il diplomatico che Trump ha nominato titolare della sede di rappresentanza in Venezuela che gli usa hanon stabilito in Colombia, in diretto contatto con l'oppositore Juan Guaidò, riconosciuto presidente ad interim del paese. "Story è responsabile di questa incursione armata di mercenari che è stata sconfitta", e gli Usa gli danno un "premio". (segue) (Brb)