Brasile-Italia: Ice e Farnesina organizzano “webinar” economico-commerciale-finanziario

- Si è tenuto oggi il primo “webinar” economico-commerciale-finanziario sul Brasile, organizzato dall’Istituto per il commercio con l’estero (Ice) ed il ministero degli affari esteri italiani. Lo riferisce l'ambasciata d'Italia a Brasilia in un comunicato. 1.240 gli iscritti, di cui 1.148 aziende di 21 settori e 19 regioni d’Italia, società di consulenza, associazioni, banche ed altri enti. L’evento è stato aperto dal sottosegretario al ministero degli affari esteri, Di Stefano, seguito dal consigliere d’ambasciata Francovigh, il presidente dell’Ice, Ferro, l’ambasciatore d’Italia a Brasilia, Azzarello. Il direttore dell’Ufficio Ice, Fiore, e la responsabile di Sace-Simest, Sebok, sono intervenuti da San Paolo. Ha concluso il consigliere d´ambasciata Pala. È seguita un’intensa sessione di domande e risposte, con richieste di approfondimenti. (segue) (Com)