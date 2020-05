Brasile-Italia: Ice e Farnesina organizzano “webinar” economico-commerciale-finanziario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’interesse, prosegue il comunicato, era concentrato sulle opportunità di rafforzamento dei rapporti bilaterali Italia-Brasile nei settori commerciale, degli investimenti, concessioni e privatizzazioni. Grande anche l’interesse sulla situazione della pandemia del Covid-19, le misure adottate e le previsioni, e sulla situazione economico-finanziaria del Brasile, le misure adottate per far fronte agli effetti della pandemia, il processo delle riforme, le previsioni sul futuro e le prospettive di recupero delle potenzialità pre-crisi. L’ambasciatore Azzarello, nel riferirsi alle ultime valutazioni di Fitch Rating riportate sulla stampa brasiliana, ha sottolineato come, nonostante le difficoltà attuali, esista fra gli analisti una generale fiducia sul prossimo futuro del Brasile. (Com)