Taiwan: esportazioni in aumento del 3,7 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero di Taiwan ha registrato una crescita nel primo trimestre nonostante il forte impatto della pandemia di coronavirus: le esportazioni totali sono aumentate del 3,7 per cento rispetto allo scorso anno e le importazioni sono aumentate del 3,5 per cento. Sono i dati diffusi oggi dal ministero delle Finanze di Taiwan. Il ministero ha spiegato che l'aumento dell'export è stato dovuto a un aumento del 20 per cento nelle sole esportazioni di componenti elettronici. Per quanto riguarda i partner commerciali, le esportazioni negli Stati Uniti hanno raggiunto il massimo storico nel primo trimestre, con computer, dischi e apparecchiature internet che costituiscono la maggior parte delle merci spedite. Le vendite di componenti elettronici a Singapore hanno trasformato una precedente perdita nelle esportazioni verso i paesi del Sud-est asiatico in aumento del 5,6 per cento. A causa della domanda mista di tecnologia di fascia alta la crescita delle esportazioni in Cina è stata ancorata al 6,7 per cento. Il ministero delle Finanze ha stimato che l'effetto a catena della pandemia di coronavirus sull'economia potrà essere più evidente nel secondo e terzo trimestre, ma ha previsto che i progressi di Taiwan nello sviluppo del 5G e una tecnologia informatica altamente efficiente potranno essere una forza trainante per la crescita. (Cip)