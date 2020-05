Trasporto aereo: American Airlines torna a collegare Spagna e Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- American Airlines sarà la prima compagnia a garantire voli regolari tra Stati Uniti e Spagna. Da lunedì 11 maggio, American Airlines attiverà un volo giornaliero tra l'aeroporto di Madrid Barajas e lo scalo di Forth Worth a Dallas (Texas). I collegamenti tra i due paesi sono interrotti dalla metà di marzo a causa della pandemia di Covid-19. I cittadini spagnoli potranno raggiungere gli Stati Uniti a condizione che abbiano una motivazione valida e i documenti in regola. Per evitare la propagazione del virus, American Airlines pulirà i suoi aerei con un disinfettante approvato dall'Agenzia di protezione ambientale degli Stati Uniti (Epa); inoltre, assistenti di volo e passeggeri dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina. Tutti gli aeromobili della compagnia sono dotati di filtri Hepa (High Efficiency Particulate Air) che garantiscono un ricambio d'aria continuo. A causa della pandemia globale, American Airlines ha registrato una perdita di 2,2 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2020.(Spm)