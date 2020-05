Cina: coronavirus, infermiera scrive una lettera aperta al presidente Usa Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'infermiera cinese ha scritto una lettera aperta al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per condividere la sua esperienza a Wuhan, epicentro della pandemia, e per esprimere i suoi auguri al popolo statunitense nella lotta contro la Covid-19. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". "Ricordo ancora le scene di 42 mila operatori sanitari provenienti da tutto il paese che lavorano giorno e notte insieme ai colleghi dell'Hubei per salvare vite umane", ha scritto la donna. "Il giorno in cui sono partita per Wuhan era il Capodanno lunare cinese, il giorno più importante della Cina per le celebrazioni in famiglia, come la vigilia di Natale negli Stati Uniti. Ma sono un sanitario: è mio dovere e prometto di salvare vite umane", prosegue nella lettera. "I 42 mila operatori sanitari e io abbiamo lasciato le nostre famiglie senza esitazione e siamo corsi da tutte le parti verso Wuhan, dove abbiamo iniziato la lotta contro il coronavirus per salvare vite umane". Ciò che mi ha emozionato di più è stato vedere che sempre più pazienti Covid-19 sono stati curati e dimessi dall'ospedale, in particolare i pazienti "con i capelli grigi", ha spiegato. "Ci siamo presi cura di ogni paziente anziano come fosse un genitore. Abbiamo curato oltre 3.600 pazienti di età pari o superiore a 80 anni nella provincia di Hubei senza abbandonarli o arrenderci. Sono davvero felice e orgogliosa", ha scritto l'infermiera. "A Wuhan, gli operatori sanitari hanno fatto del loro meglio per curare tutte le persone possibili. So che in questo momento, molti cittadini statunitensi soffrono a causa del virus. Molti membri del personale medico Usa stanno combattendo in prima linea e molte persone sconosciute si prendono cura degli altri in modi diversi. Li saluto!", ha aggiunto l'infermiera nella sua lettera. (Cip)