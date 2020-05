Coronavirus: Unicatt, elaborato Protocollo sanitario per la sicurezza dei 5 campus dell'Ateneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei cinque campus dell'Università Cattolica anche nella Fase 2 dell'emergenza Covid-19 non è prevista alcuna attività didattica in presenza per gli studenti fino al 31 luglio 2020. Tuttavia l'Ateneo sta lavorando per assicurare i necessari standard di sicurezza a studenti, docenti e personale tecnico amministrativo nel pieno rispetto delle disposizioni governative. Per adempiere al meglio a questi obiettivi l'Università Cattolica è tra i primi atenei non statali italiani a pubblicare un proprio Protocollo di sicurezza sanitaria per garantire le misure di tutela comunitarie. "Linee guida di comportamento – Protocollo Emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2": questo il nome del documento che è il risultato di una task force multidisciplinare composta anche da medici e professori della facoltà di Medicina e chirurgia e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, impegnati fin dall'inizio dell'emergenza nella gestione sanitaria dei pazienti Covid-19 attraverso un Covid Hospital interamente dedicato alla cura di degenti affetti da coronavirus. Il Protocollo sanitario sarà costantemente aggiornato, tenendo conto dell'andamento della curva epidemiologica, delle indicazioni sanitarie e delle disposizioni governative. (segue) (com)