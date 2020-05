Speciale infrastrutture: Fumagalli (M5s Lombardia) su prolungamento metro M2, la Lega vive in una realtà parallela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'ipotesi di prolungamento della linea verde della metropolitana milanese "la Lega vive in una realtà parallela dove la Sanità lombarda è una eccellenza e le Metropolitane non vengono costruite per colpa di altri. La realtà è ben diversa. La Giunta ha trovato 3 miliardi per per il rilancio dell'economia post Covid, ma non non vuole trovare un milione di euro per uno studio di fattibilità per la Metropolitana Cologno Nord Vimercate". Lo afferma in una nota Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5s Lombardia, evidenziando che: "Quei soldi devono essere stanziati quest'anno, e non negli anni a venire, altrimenti non è possibile presentare nessuna domanda di finanziamento entro il 31 dicembre al Mise". "La Regione - continua ha approvato un aumento di capitale di 350 milioni di euro per Pedemontana. In Lombardia e nella Lega comandano il partito dell'asfalto e del cemento. Ma in Regione Lombardia a decidere è business e non gli interessi dei cittadini e quindi facciamo le autostrade e non facciamo prevenzione ed interventi per avere infrastrutture che possano abbattere l'inquinamento e di conseguenza proteggere la nostra salute. Per questo motivo - conclude Fumagalli - i portavoce del M5s Canzi a Brugherio e Procopio ad Agrate Brianza propongono una mozione per fare chiarezza su quali sono le priorità politiche in tema di Metropolitana ed infrastrutture". (Com)