Imprese: Fumagalli (Ubi Banca), al 31 marzo crescita in Toscana, Lazio e Umbria

- L’emergenza sanitaria che nel primo trimestre 2020 ha travolto l’intero sistema economico ha dato avvio anche nel Centro Italia a un nuovo modo di fare banca, improntato a una forte azione di contrasto alla crisi in atto. Lo ha dichiarato il responsabile della macro area territoriale Lazio, Toscana e Umbria di Ubi Banca, Cristian Fumagalli, commentando i risultati del primo trimestre 2020 diffusi oggi. “Ubi Banca ha svolto responsabilmente il ruolo di attore essenziale del sistema economico nazionale, attivando già da inizio aprile il programma Rilancio Italia da 10 miliardi e agendo fin da subito a sostegno di famiglie, imprese e terzo settore, riuscendo ad evadere fino ad oggi oltre 14 mila richieste di moratorie in Lazio, Toscana e Umbria che rappresentano oltre il 50 per cento dei finanziamenti attualmente in essere per le aziende e circa il 20 per cento dei mutui e prestiti per le famiglie”, ha detto, sottolineando che “nello stesso territorio sono oltre ottomila le domande di garanzia statale attivate per i finanziamenti entro i 25 mila euro a favore di piccoli operatori economici e micro imprese processate in tempi rapidi”. (segue) (Com)