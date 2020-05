Imprese: Fumagalli (Ubi Banca), al 31 marzo crescita in Toscana, Lazio e Umbria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In parallelo, ha aggiunto, sono in corso di valutazione numerose domande di finanziamento verso le imprese con garanzia di Mediocredito centrale (Mcc) e Sace, che “ci inducono a stimare un deciso incremento del volume delle concessioni nei prossimi mesi”. In questo contesto, stando a Fumagalli, i “risultati del trimestre di Ubi Banca nell’area Lazio, Toscana e Umbria vedono un’accelerazione per tutte le componenti di raccolta, impieghi e ricavi, nonostante gli effetti dell’emergenza in corso”. Le erogazioni raggiungono infatti i 528 milioni di euro e comprendono finanziamenti a famiglie e imprese di ogni dimensione: circa 363 milioni di euro nel Lazio, circa 118 milioni di euro in Toscana e circa 47 milioni di euro in Umbria. All’importo di cui sopra si sommano 42 milioni di euro di finanza strutturata dedicati alle medie e grandi imprese del territorio. (segue) (Com)