Casa: Ardu (M5s), notizie false da Pd su buoni affitto a Roma generano confusione

- Sul contributo all’affitto, secondo il presidente M5s della commissione Patrimonio di Roma, Francesco Ardu, "le fake news del Pd stanno creando tra i cittadini enorme confusione. Fare strumentalizzazioni sulla pelle dei romani in un momento così delicato è vergognoso". Ardu si riferisce a quanto emerso stamattina nel corso della commissione Trasparenza, presieduta dal consigliere del Pd, Marco Palumbo, e in un post su Facebook spiega: "La domanda si può presentare fino al 18 maggio, rispettiamo così i termini della determina della Regione Lazio. (È proprio il Pd dunque ad aver stabilito i termini). Come ribadito anche oggi in commissione trasparenza, abbiamo messo in piedi in pochi giorni un sistema che consente ai cittadini di presentare la domanda online anche per accelerare la futura erogazione. I cittadini possono ritirare in alternativa il modulo per la domanda anche presso le edicole convenzionate. Solo nella prima settimana le domande online sono state più di 23 mila. Questo contributo è un sostegno straordinario destinato alle famiglie che, a causa dell’emergenza coronavirus, hanno difficoltà a pagare il canone della casa dove abitano". (segue) (Rer)