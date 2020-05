Casa: Ardu (M5s), notizie false da Pd su buoni affitto a Roma generano confusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio - prosegue Ardu - in questi anni non ha fatto nulla per l'emergenza abitativa a Roma. Ora si limita a distribuire i soldi ai comuni senza alcun criterio e senza conoscere la realtà: l’assessore Valeriani, per esempio, lo sa che a Roma gli affitti sono più alti? Ne ha tenuto conto? Lo sa che i soldi che la Regione ha stanziato non basteranno visto il numero di persone che vorranno accedere agli aiuti nella nostra città? Lo sa che con questi non-criteri, il cittadino di un qualsiasi comune del Lazio (che pagano affitti più bassi rispetto quelli romani) con tutta probabilità, otterranno un bonus affitto maggiore? Ecco cosa è inaccettabile - conclude Ardu -, che in Regione si vantino di aver elargito i soldi dei contribuenti senza avere idea di come vadano utilizzati, di come si gestisca l'organizzazione per assegnare i fondi e fare in modo che arrivino a tanti cittadini in difficoltà. Ci lascino lavorare e aiutare le persone, come stiamo facendo con i buoni spesa, invece di speculare sulla loro pelle". (Rer)