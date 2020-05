Fase 2: Siracusano (FI), tante attività possono riaprire lunedì 11 maggio, ma governo tira il freno a mano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, segnala come "in queste settimane migliaia di imprenditori - senza avere a disposizione alcun protocollo nazionale di sicurezza (a cosa servono le task force del governo?) - si sono organizzati in autonomia, investendo denaro di tasca propria per rendere le attività accessibili senza rischi e rispettando il distanziamento sociale. Tantissimi commercianti, i negozi di abbigliamento, i parrucchieri, i centri estetici - continua la parlamentare in una nota - sono pronti a riaprire al pubblico, potrebbero farlo già domani. Così come bar, ristoranti, pasticcerie sono pronte ad accogliere clienti non solo per l'asporto. Riapriamo, già da lunedì 11 maggio, tutte le attività in grado di garantire la massima sicurezza. Diamo la possibilità alle Regioni - afferma l'esponente di FI - di decidere con maggior autonomia e agli italiani di lavorare e di confrontarsi sul campo con la nuova normalità. Purtroppo il governo continua ad avere il freno a mano tirato, ma per rilanciare il Paese e dar fiato all'economia occorre ripartire e ingranare la quarta. Basta tentennamenti".(Com)