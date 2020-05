Banche: Ubi, utile primo trimestre sale a 93,6 milioni (+12,6 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2020 Ubi Banca ha registrato un utile netto di 93,6 milioni, "più che raddoppiato rispetto ai 38,1 milioni del quattro trimestre 2019 e +12,2 per cento rispetto agli 83,4 del primo trimestre 2019 nonostante significative rettifiche analitiche aggiuntive effettuate in modo mirato sulle inadempienze probabili nei settori maggiormente colpiti dalla crisi Covid19". Lo comunica la banca nella relazione che accompagna il bilancio consolidato al 31 marzo 2020. "Si mantiene resiliente - si legge ancora - il margine d'interesse a 405,2 milioni, sostanzialmente in linea con i 412 milioni del quarto trimestre 2019 se si tiene conto del minor numero di giorni del trimestre corrente, nonostante un minor contributo del portafoglio titoli. Rispetto al dato del primo trimestre 2019, pari a 445,6 milioni di euro, il risultato 2020 sconta un maggior costo del funding, anche in relazione al piano di emissioni istituzionali eseguito con successo nel 2019 e alla riduzione del contributo dell'IFRS9 conseguente alle cessioni massive concluse nel 2019. Peraltro, il piano di emissioni ha consentito di raggiungere anticipatamente i livelli di Mrel richiesti, rendendo la Banca indipendente da potenziali chiusure dei mercati, mentre la riduzione dei crediti deteriorati ha permesso alla Banca di affrontare la crisi con maggiore tranquillità e solidità". (Rem)