Terrorismo: Spagna, arrestato presunto affiliato allo Stato islamico a Barcellona

- La Guardia civil di Barcellona ha arrestato oggi un cittadino marocchino che da tempo manifestava il suo appoggio allo Stato islamico (Is) sui social network. L'operazione che ha portato alla sua detenzione è stata realizzata in collaborazione con l'Fbi e la Direzione per la sicurezza nazionale marocchina (Dgst). Il sospetto risultava affiliato all'Is da almeno quattro anni e, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo "El Huffington Post", violava sistematicamente il lockdown per cercare possibili obiettivi terroristici nel capoluogo catalano. Dall'inizio della pandemia, le forze di sicurezza spagnole hanno rafforzato la vigilanza contro il terrorismo dato che un eventuale attentato in questo delicato periodo storico potrebbe avere avuto effetti ancor più negativi. Già nel mese di aprile, la polizia spagnola aveva arrestato ad Almeria in Andalusia un cittadino egiziano, presunto terrorista dello Stato islamico. Il detenuto era ricercato in tutta Europa e aveva raggiunto la Spagna da clandestino.(Spm)