Banche: Massiah (Ubi), dimensioni banche non contano, importante è capacità gestione credito

- Non contano le dimensioni delle banche, ma le capacita di gestione del credito nei momenti di difficolta. È quanto afferma, in sostanza, il ceo di Ubi Banca, Victor Massiah, commentando la trimestrale dell'istituto destinatario di un'offerta pubblica di sottoscrizione da parte di Intesa Sanpaolo. "Qualcuno dice che è la dimensione a essere determinante, ma in realtà l'insegnamento delle precedenti crisi è che abbiamo visto delle banche molto grandi far molto bene e banche molto grandi far molto male, banche medie fare bene e banche medie fare male, banche piccole fare bene e banche piccole fare male", osserva Massiah. "Quale è stato allora il fattore chiave? Non la dimensione in assoluto, ma la capacità di saper gestire il credito nei momenti di grande difficoltà. Le banche - conclude la riflessione il ceo di Ubi - che sono entrate in difficoltà sono state banche che hanno subito in maniera molto più pesante delle altre l'impatto del credito non performante". (Rem)