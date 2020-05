Polonia: ministero Esteri protesta contro rimozione targhe in ricordo strage di Katyn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri polacco protesta contro la rimozione dagli spazi pubblici delle targhe in ricordo del massacro di Katyn in Russia. Lo fa con un comunicato dopo aver appreso della rimozione di due di queste targhe nella città russa di Tver. "Non diamo il nostro assenso alla relativizzazione della storia della Seconda guerra mondiale e del periodo del terrore staliniano", si legge nel testo. La targa in lingua polacca onorava i prigionieri di guerra del campo di Ostashkov, morti a Katyn nel 1940, dove furono uccisi dai sovietici circa 22 mila ufficiali e intellettuali polacchi. La targa in lingua russa era invece destinata alla memoria delle persone torturate dall'Nkvd, che tra il 1930 e il 1950 ebbe la sua sede locale nell'edificio su cui erano appese le due targhe. (Vap)