Speciale infrastrutture: incontro Mit e Ance per misure a sostegno imprese

- Si è svolto l’incontro del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli con i rappresentanti di Confinfustria, Confapi, Confimi, Confprofessioni e Ance per la definizione di misure di sostegno alle imprese per far fronte all'emergenza coronavirus. Tra le priorità affrontate - riferisce una nota del Mit - il tema della semplificazione delle procedure nei cantieri edili, un tema ormai in dirittura d’arrivo che sarà oggetto la prossima settimana di un confronto in più tavoli, primo tra tutti quello con la maggioranza di governo. Il nuovo pacchetto di norme, in via ordinaria e ordinata, mira a regolamentare tutte le fasi di realizzazione di un opera pubblica, da quella inziale di progettualità al momento conclusivo del collaudo. L’obiettivo è di addivenire ad una semplificazione generalizzata che ne snellisca tutti i passaggi intermedi. (Com)